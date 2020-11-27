Голикова поручила регионам доложить о готовности к вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd28d3f2-30ae-11eb-94e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем субъектам Российской Федерации необходимо отчитаться о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Им необходимо проверить возможности хранения прививки, условия транспортировки и число обученного для вакцинации медперсонала. Об заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.

Регионы должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая следующие сведения: организация транспортировки и хранения вакцины внутри региона, наличие специального оборудования, которое соответствует требованиям, установленным приказом Минздрава для обеспечения температурного режима в соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцины «Спутник V», о количестве обученного для проведения вакцинации медицинского персонала и о перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, включая информацию о возможности довода граждан до пунктов проведения вакцинации, — цитирует Голикову ТАСС.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.

Вторая вакцина, созданная в РФ, «ЭпиВакКорона», была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат, появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Венгрии подтвердили получение образцов российского препарата для вакцинации от COVID-19 и документации к нему.