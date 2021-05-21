«Можно показывать в фильмах»: Шойгу рассказал о российских боевых роботах

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Российские специалисты создали боевых роботов, которые могут воевать самостоятельно. Их можно показывать в фантастических фильмах. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на выступлении на марафоне «Новое знание», который транслируется в Сети.

Он отметил, что подобные устройства уже производятся в серийных масштабах.

Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать, — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу также рассказал, что ведомство ведёт «большую работу» по созданию «оружия завтрашнего дня». Однако он не раскрыл подробностей новых разработок.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не имеющие аналогов в мире авиакомплексы, боевые корабли всех классов и современные БПЛА появляются в России за счёт рачительного отношения властей страны и представителей оборонной промышленности к финансам. Он отметил, что российские специалисты-оружейники обладают способностью выделить самые важные направления, на которых нужно сфокусироваться в первую очередь.