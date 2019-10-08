Ведущие специалисты в области медицины в один голос запрещают женщинам пить алкоголь во время беременности. Однако в вопросе допустимости употребления спиртных напитков в период грудного вскармливания мнения врачей расходятся. Некоторые из них даже рекомендуют пить пиво для того, чтобы ускорить приход молока. Такому совету в 2011 году последовала американская певица Мэрайя Кэри, из-за чего стала объектом скандала. СМИ писали, что к звезде даже наведалась сотрудница службы по защите детей. News.ru решил разобраться, может ли кормящая мама позволить себе пить алкоголь или же лучше наотрез отказаться от этой идеи.

Накопленные многими годами данные говорят о том, что употребление даже слабого алкоголя во время грудного вскармливания приводит к физическому и психологическому отставанию ребёнка. Об этом рассказала директор Ассоциации народонаселения и развития, врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Алкоголь — это яд, который инактивируется печенью. Этот орган у детей ещё не совершенен, в нём только начинается становление функций. Мы же не кормим малыша шпротами с рождения, потому что он не сможет их переварить. Он переваривает молоко женщины, которое на самом деле представляет собой очень разбавленное молоко коровы. Даже цельным коровьим молоком ребёнка поить нельзя. Если мать пьёт и ест всякую гадость, малыша это не минует. В грудное молоко попадает практически всё, что употребляет в пищу женщина. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, врач — акушер-гинеколог

Специалист отметил, что в первые два месяца жизни ребёнка кормящей матери рекомендуется отказаться от цитрусовых и сильно пахнущих продуктов, таких как чеснок. В противном случае малыш может отказаться от груди в силу того, что не привык к запахам и вкусам.

А вот приём алкоголя во время грудного вскармливания может стать причиной хронической интоксикации детского организма, отметила специалист.

Elena Sikorskaya/Global Look Press

Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков, в свою очередь, считает, что употреблять спиртные напитки в очень умеренном количестве кормящим женщинам всё-таки можно. Однако при этом нужно соблюдать некоторые правила. Самое главное из них — продукт должен быть натуральным, без красителей и различной химии.

Специалист пояснил, что каждый алкогольный напиток обладает своими свойствами. Коньяк расширяет сосуды, вино улучшает пищеварение, а пиво стимулирует выработку женских половых гормонов. По этой причине пенный напиток действительно может стимулировать лактацию у кормящей женщины. Однако следует понимать, что спиртные напитки, а в особенности пиво и вино, вызывают повышенное газообразование. Это может спровоцировать колики у ребёнка.

Употреблять алкогольные напитки при грудном вскармливании можно только после того, как ребёнку исполнится три месяца, заявил педиатр. При этом нужно убедиться, что у него нет дерматита, склонности к аллергии, проблем с кишечником и нервной системой.

Если кормящая женщина выпьет 75 мл красного натурального вина собственного производства, ничего плохого не случится. Я разрешаю кормящим мамам пить небольшие дозы натурального алкоголя. Если же она купит бутылку вина в магазине, в нём будет куча красителей и химии. На них у ребёнка могут быть очень сильные реакции. Доза крепкого напитка, к примеру, коньяка, к катастрофе тоже не приведёт. Женщине можно выпить 30–40 граммов разово. Однако коньяк должен быть либо собственного производства, либо стоить от 10 тысяч за литр. Но я больше выступаю за то, чтобы мама отдавала предпочтение в пользу домашних продуктов. Так гораздо меньше вероятности получить продукт с химией. Ведь на ребёнка самое негативное влияние в выпитом мамой алкогольном напитке оказывают добавки, которые в нём присутствуют. Евгений Тимаков главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, вакцинолог

Сергей Лантюхов/News.ru

Если кормящая женщина всё же планирует выпить несколько бокалов магазинного вина, она должна знать некоторые правила, которые помогут нивелировать последствия употребления алкоголя для малыша, пояснил специалист.

Он рекомендовал заблаговременно сцедить малышу дополнительное молоко и заморозить его. В таком виде напиток может храниться три месяца. Им можно кормить малыша после того, как мама выпила спиртное.

После двух бокалов вина должно пройти минимум 12 часов перед тем, как женщина вернётся к грудному вскармливанию. Если доза выпитого больше, время увеличивается. Однако необходимо помнить, что молоко, в которое попал алкоголь, перед началом кормления необходимо сцедить.