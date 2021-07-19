Москвичам пообещали «обвал холода» в конце рабочей недели

«Обвал холода» после длительного периода жары ожидает жителей столичного региона уже в ближайший четверг, 22 июля. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в четверг в столицу придёт типичное «московское лето», когда столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов тепла. Возвращения аномальной жары в ближайшее время не ожидается.

Температура будет близка к климату с четверга, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные, — сообщил Вильфанд.

По словам учёного, если бы солнце активно не прогревало воздушные массы, похолодание оказалось бы ещё более ощутимым.

При этом изменится и качество воздуха. он станет свежим и его можно будет вдыхать «полной грудью».

По прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 20 июля, днём ожидается температура воздуха в районе 25-27 градусов тепла, в среду — 24-26, в четверг — 22-24, в пятницу — 19-24 градуса тепла.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в августе.