Москвичам напомнили о штрафах за нарушение антиковидных мер

Четыре тысячи рублей составит штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы. Об этом с интервью РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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Однако уже сегодня стала появляться информация, что москвичи нарушают установленные правила. В этой связи в парках проводится проверка соблюдений указа мэра Москвы, работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также Объединённая административно-техническая инспекция города.
Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, — сказал Евгений Данчиков.
Он подчеркнул, что даже если поблизости нет наряда полиции, нарушение будет зафиксировано камерами наблюдения и позже нарушителей всё равно привлекут к ответственности.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.