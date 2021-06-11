Москвичам напомнили о штрафах за нарушение антиковидных мер

https://static.news.ru/photo/064a30f4-9ca7-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре тысячи рублей составит штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы. Об этом с интервью РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Согласно новым ограничительным мерам , о которых стало известно накануне, с 13 по 20 июня в парках города разрешается только гулять, при этом запрещается использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажёры, беседки, лавочки и другие объекты.

Однако уже сегодня стала появляться информация, что москвичи нарушают установленные правила. В этой связи в парках проводится проверка соблюдений указа мэра Москвы, работают сотрудники полиции, Росгвардии, а также Объединённая административно-техническая инспекция города.

Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, — сказал Евгений Данчиков.

Он подчеркнул, что даже если поблизости нет наряда полиции, нарушение будет зафиксировано камерами наблюдения и позже нарушителей всё равно привлекут к ответственности.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.