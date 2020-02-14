https://static.news.ru/photo/c08ceb48-4f07-11ea-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В рейтинге городов по стоимости свиданий Москва заняла 50-е место. Рейтинг, опубликованный ко Дню святого Валентина информационным ресурсом Upgraded Points, анализирует стоимость ужина из трёх блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары в 120 городах мира, используя данные о стоимости жизни сайтов Expatistan и Numbeo.

По данным рейтинга, романтическое свидание в Москве обойдётся в среднем в $230 (около 14,5 тысячи рублей). Из этой суммы $146 (около 9 тысяч рублей) составят расходы на билеты в театр, а на ужин придется потратить $65 (около 4 тысяч рублей).

Традиционный «романтический набор» в Москве обойдётся примерно в ту же сумму, что и в Милане или Тайбэе ($228), Стокгольме или Дубае ($225), Канберре или Дублине ($223).

Москва сегодня — это современный мегаполис с театрами мирового уровня, ресторанами и барами на любой вкус, удобной транспортной инфраструктурой. Всё это позволит влюблённым в Москве отметить сегодняшний праздник так же красиво и романтично, как и в других крупнейших городах мира, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

В топ-5 самых дорогих городов для свиданий вошли Нью-Йорк ($566), Бостон и Цюрих ($425), Сан-Франциско ($423), Сан-Диего ($409). А дешевле всего романтический день обойдётся для пары в Александрии ($64), Белграде и Алжире ($70), Маниле ($71) и Тунисе ($72).

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