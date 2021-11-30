Москва вошла в тройку лучших городов мира по борьбе с коронавирусом

Международное исследовательское агентство StartupBlink составило рейтинг мегаполисов по инновациям, помогающим в формировании устойчивости к коронавирусу. Москва заняла в нём третье место после Сан-Франциско и Нью-Йорка, сообщается на сайте российской столицы.

Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятёрку замыкают Бостон и Лондон, — говорится в сообщении московского правительства.

По данным исследовательского агентства, высокие показатели по борьбе с коронавирусом в Москве были достигнуты благодаря 50 передовым решениям. Это алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медорганизации, страховые компании и фармакологические производства. А также ряд технологий, которые помогли адаптировать жизнь горожан во время пандемии.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в первую пятёрку рейтинга 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Столица России заняла четвёртое место, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку, но опередив Дубай.