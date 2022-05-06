Московский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы постановил взять под стражу россиянина Виталия Кривошлыка, подозреваемого в госизмене, передаёт ТАСС. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», в связи с этим его детали не разглашаются.

Постановлением суда в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля, — говорится в сообщении.

Статья предусматривает наказание в виде заключения под стражу на срок до 20 лет.

Ранее в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ задержан по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он передавал сведения иностранным спецслужбам.