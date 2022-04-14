В ЛНР задержали сотрудника ОБСЕ по подозрению в госизмене

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Сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности частично признанной Луганской Народной Республики, передаёт РИА Новости. По данным ведомства, сотрудник передавал сведения иностранным спецслужбам.

МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), — говорится в сообщении МГБ ЛНР.

По информации ведомства, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что сотрудник миссии передавал сведения сотрудникам иностранных спецслужб.

Сообщается, что подозреваемый даёт признательные показания.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. По её словам, это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей.

Ранее российские военные пришли к выводу, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР. Доказательством служат найденные технические устройства для взаимодействия между организацией и украинскими военными.