Московские врачи вылетят в Омск к Навальному

https://static.news.ru/photo/33627b0a-e329-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики из НМХЦ имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко проведут консилиум относительно состояния здоровья блогера и оппозиционера Алексея Навального в Омске.

Уточняется, что к госпитализированному оппозиционеру прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из указанных медучреждений. Как сообщили в Минздраве Омской области, на данный момент тактика лечения Навального согласована с врачами из ведущих федеральных медицинских центров, передаёт РИА Новости.

Состояние блогера остаётся стабильно тяжёлым.

Навальный госпитализирован в омскую больницу 20 августа утром после того, как ему стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска. Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru ранее, семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, решила перевезти его в другую клинику. Отмечается, что это необходимо для его безопасности.