Московские врачи вылетят в Омск к Навальному

Медики из НМХЦ имени Н. И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко проведут консилиум относительно состояния здоровья блогера и оппозиционера Алексея Навального в Омске.
Уточняется, что к госпитализированному оппозиционеру прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из указанных медучреждений. Как сообщили в Минздраве Омской области, на данный момент тактика лечения Навального согласована с врачами из ведущих федеральных медицинских центров,
Состояние блогера остаётся стабильно тяжёлым.
Навальный госпитализирован в омскую больницу 20 августа утром после того, как ему стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска. Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал NEWS.ru ранее, семья оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице в Омске, решила перевезти его в другую клинику. Отмечается, что это необходимо для его безопасности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен