https://static.news.ru/photo/4aae994c-5210-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утро 18 февраля стало рекордно тёплым в столице — воздух прогрелся до 4,5 градуса.

Днём рекорд будет перекрыт ещё на несколько градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. 18 февраля 1949 года в Москве было 4,4 градуса тепла, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, март 2020 года может стать тем месяцем, когда зимняя погода возьмёт реванш. Вполне возможно, что в европейской части России могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.