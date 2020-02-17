Утро 18 февраля стало рекордно тёплым в столице — воздух прогрелся до 4,5 градуса.
Днём рекорд будет перекрыт ещё на несколько градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. 18 февраля 1949 года в Москве было 4,4 градуса тепла,
Как писал NEWS.ru ранее, март 2020 года может стать тем месяцем, когда зимняя погода возьмёт реванш. Вполне возможно, что в европейской части России могут ударить морозы до минус 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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