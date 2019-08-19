https://static.news.ru/photo/041fff3c-c2de-11e9-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.mil.rus/facebook.com

Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях «Центр-2019».

Как сообщили в Минобороны России, учения пройдут с 16 по 21 сентября. В манёврах помимо российских военнослужащих примут участие представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что к учениям привлекут «около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей». Главной целью масштабных тренировок станет отработка вопросов борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском направлении.

Как ранее сообщал News.ru, на Сахалине впервые отработали доставку боевой техники на вертолётах в труднодоступные района острова.