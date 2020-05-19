Мишустин выписался из больницы после COVID-19

https://static.news.ru/photo/13e41c1a-99ba-11ea-b53a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин выписался из лечебного учреждения после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал пресс-секретарь политика Борис Беляков.

Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции, — приводит слова представителя премьера ТАСС.

Он отметил, что Мишустин готовится к совещанию с главой РФ Владимиром Путиным. Оно, как сообщалось ранее, будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн.

В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу.