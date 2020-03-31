https://static.news.ru/photo/0fa0a9da-7344-11ea-9921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Debin/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства для поддержки россиян, которые не могут вернуться на родину.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в России достигло 2337 человек. Более 100 пациентов были выписаны из больниц. От болезни скончались 17 человек.

Минфину России обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова негативно отреагировала на российских эмигрантов, которые начали возвращаться на родину из-за пандемии COVID-19. Она раскритиковала их поведение и призвала проявлять уважение к народу. Об этом сообщал NEWS.ru.