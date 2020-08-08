Мишустин поздравил строителей с их профессиональным праздником

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В России провели уже более 30,6 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции. Также более 241 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

В РФ проведено более 30,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 241 925 человек, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За минувшие сутки в РФ было проведено 298 тысяч тестов. 11...