Мишустин поздравил строителей с их профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников строительной отрасли и отметил их профессионализм, глубокие знания и опыт.
Своими достижениями отрасль обязана высокопрофессиональным специалистам, которые обладают глубокими знаниями, огромным опытом, ответственностью и преданы своему делу. Спасибо вам за ваш напряжённый и самоотверженный труд, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства РФ.
Мишустин также подчеркнул, что в настоящее время строительный комплекс динамично развивается, а также использует нестандартные решения, инновационные разработки, современные материалы и технологии.
Премьер пожелал строителям крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Ранее Минстрой России предложил установить профессиональный праздник — День изыскателя. Ведомство намерено учредить его в последнее воскресенье ноября. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
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