Мишустин оценил ситуацию с COVID в регионах

https://static.news.ru/photo/5814199e-227c-11eb-b736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся сложной. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 он подчеркнул, что каждый регион нужно обеспечить всем необходимым для лечения заболевших.

По-прежнему ситуация остаётся сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте Российской Федерации надо обеспечить всё необходимое для лечения людей — это и системы тестирования, и средства индивидуальной защиты, и, конечно, медикаменты, — цитирует Мишустина РИА Новости.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 256 человек, 27 заболевших умерли в Москве, 13 — в Подмосковье, а 19 — в Санкт-Петербурге. Из больниц выписали 10 722 человека после лечения. За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно выделить из федерального бюджета средства на приобретение препаратов от коронавируса. Деньги из бюджета выделят и на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объёмов тестирования россиян на COVID. Кроме того, средства пойдут на обеспечение транспортного обслуживания медиков и заболевших, писал NEWS.ru.