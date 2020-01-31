https://static.news.ru/photo/8ad47c00-441c-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введённые в стране профилактические меры из-за коронавируса являются правильной реакцией, поскольку Россия соседствует с Китаем.

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Очень важным является поведение граждан по выезду в Китай — это тоже предупредительные меры. Контроль на границе уже есть, просто само поведение граждан должно быть здоровьесберегающим, — заявил министр в беседе с ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти обсуждают возможную отмену форума в Сочи из-за коронавируса. Мероприятие запланировано на февраль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьезную озабоченность и требуют принятия своевременных мер. Российские власти пока не приняли решения о закрытии авиасообщения с Китаем. Песков подчеркнул, что за это решение ответственен оперативный штаб правительства.

Ученые из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Китая разработали тест, способный выявить коронавирус за 8 минут. Первая партия тестов была направлена в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы.