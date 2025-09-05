Минюст включил три иностранные организации в список нежелательных Минюст признал иностранные организации HRFN, RUSI и IB нежелательными в России

Министерство юстиции РФ включило американскую Human Rights Funders Network (HRFN, «Сеть спонсоров прав человека») в список иностранных и международных НПО, деятельность которых нежелательна на территории России, следует из данных на сайте ведомства. В перечень также включены британский The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI, «Королевский объединенный институт оборонных исследований») и International Baccalaureate («Международный бакалавриат») из Швейцарии.

Ранее немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e. V признали нежелательной на территории РФ. В Генпрокуратуре уточнили, что фонд с начала СВО занимает политически ангажированную антироссийскую позицию. Руководством EVZ также был сформирован «бюджет солидарности» на нужды Украины. Целями данной организации является нарушение территориальной целостности России, усиление конфликта, радикализация общества и культивирование русофобии, добавили в прокуратуре.

До этого Министерство юстиции признало нежелательной в России организацию «Репортеры без границ». Ее внесли в соответствующий реестр 14 августа. Вместе с этим нежелательной в России признали американскую организацию «Группа 36».