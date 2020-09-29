Минюст подготовил поправки, которые позволят обжаловать прослушку

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Российское Министерство юстиции разработало пакет с поправками к законодательству, устанавливающими порядок обжалования постановлений о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Он также определяет вид судопроизводства по таким делам. Два соответствующих законопроекта доступны для общественного обсуждения в базе нормативно-правовых актов российского правительства. Речь идёт о проектах:

О внесении изменения в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

изменения в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. О внесении изменений в статьи 5 и 9 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности».

Сейчас, согласно действующему закону, предусматривается, что суды ведут предварительный контроль за прослушиванием телефонов, обысками в квартирах и домах и другими действиями, которые ограничивают конституционные права граждан. Действия уполномоченных органов можно обжаловать через прокуратуру или суд, однако процедуры рассмотрения таких жалоб не определены.

Дело в том, что с одной стороны, пишет портал roskomsvoboda.ru, это является обычной процедурой спора гражданина и государственного органа. Такие споры регламентирует Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС).

Но с другой стороны, легитимность прослушки и других подобных мероприятий должна рассматриваться в рамках уголовного дела.

Изменения позволят устранить пробел правового регулирования в части определения вида судопроизводства, посредством которого рассматриваются жалобы на решения и действия органов в части возможности обжалования судебных решений, разрешающих производство ОРМ. Принятие законопроектов будет способствовать повышению гарантий прав граждан при производстве оперативно-разыскных мероприятий, — считают в Минюсте.

На незаконность применяемой в РФ системы оперативно-разыскных мероприятий (ОМР), которая позволяет прослушивать телефоны и брать под контроль другие средства связи, не раз указывал и Европейский суд. При этом согласно российской Конституции, ограничение тайны связи возможно только на основании судебного решения. Процедуры разрешения неспособны обеспечить, чтобы меры скрытого наблюдения назначались только при «необходимости в демократическом обществе».

Лишая прослушиваемое лицо реальной возможности обжаловать прослушивание ретроспективно, законодательство России, таким образом, избегает важной гарантии против неправомерного использования мер скрытого наблюдения, — отмечали в ЕСПЧ.

В 2015 году Россия получила от ЕСПЧ предписание принять меры по устранению выявленных нарушений. Предложение Минюста прокомментировал Роман Захаров. Его иск в деле о прослушке, получившем название Case of Roman Zakharov v. Russia, рассматривал ЕСПЧ, который постановил, что российская система СОРМ не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По его мнению, ведомство предлагает отрегулировать процедуру оспаривания законности прослушки, осуществляемой с санкции суда. Либо по УПК, либо подачей административного иска. По мнению Захарова, главную беду системы СОРМ это не устраняет.

Технические возможности позволяют спецслужбам бесконтрольно перехватывать любые электронные коммуникации в нашей стране! Любые! И для этого им вовсе не нужно решение суда — это было установлено в ЕСПЧ. Поэтому предлагаемые меры — всего лишь формальность, они не позволят гарантировать тайну связи, — пояснил он.

В свою очередь адвокат Екатерина Абашина назвала инициативу Минюста «концептуально хорошей» и отметила, что было бы «неплохо распространить её и на запрос ключей для дешифровки онлайн-коммуникаций у организаторов распространения информации, которые в деле Telegram к тайне связи не отнесли».

Как писал NEWS.ru, представитель Генпрокуратуры РФ в Гагаринском суде Москвы заявил ранее, что служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова длительное время находился на прослушке. Для сотрудников правоохранительных органов представляли интерес его разговоры с коммерческими партнёрами.