Минтруд РФ ожидает стабилизацию на рынке труда в четвёртом квартале

https://static.news.ru/photo/a2ed563e-a02b-11ea-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минтруд РФ ожидает стабилизацию на рынке труда в четвертом квартале 2020 года, а возвращение к положительной динамике — в первой половине 2021-го. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства заявил об этом на совещании по ситуации на рынке труда с участием президента РФ Владимира Путина.

Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, а положительную динамику на рынке труда мы предполагаем в первом — втором квартале 2021 года, — цитирует Котякова ТАСС.

Президент России Владимир Путин при этом призвал власти российских регионов начать подбор вариантов трудоустройства для населения. Кроме того, он заявил о необходимости предлагать программы переобучения. По словам российского лидера, это нужно делать «вместе с предприятиями, организациями, работодателями».

Как писал NEWS.ru, в России 1,9 млн человек остались без работы.