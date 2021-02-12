Минсельхоз расширит грантовую поддержку фермерам

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Министерство сельского хозяйства России расширит грантовую поддержку российских фермеров, соответствующее поручение было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Председатель правительства поручил проработать вопрос расширения использования грантовой поддержки фермеров, задача поставлена Минсельхозу. Он должен обеспечить возможность включения расходов на покупку рассады садовой земляники в список затрат, которые покрываются грантом «Агростартап», — приводит ТАСС сообщение российского кабмина.

Данное поручение было дано после визита Мишустина на предприятия агропромышленного комплекса в Адыгее и встречи с представителями отрасли. Тогда один из фермеров рассказал председателю правительства, что ключевые затраты его предприятия по выращиванию садовой земляники приходятся на закупку рассады. При этом гранты правительства были рассчитаны на поддержку производителей разных культур, в которые садовая земляника включена не была.

Также премьер поручил активизировать работу по подтверждению Всемирной организацией здравоохранения животных статусов благополучия по ящуру для регионов РФ.

Решение этого вопроса будет способствовать развитию экспортного потенциала отечественного агропрома. О проделанной работе Россельхознадзор должен доложить в правительство не позднее 22 апреля, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может повлиять на цены удобрений, но российское Министерство сельского хозяйства пообещало принять все возможные меры, чтобы смягчить эту ситуацию для аграриев.