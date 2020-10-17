Минпросвещения не рассматривает введение тотального карантина в школах

https://static.news.ru/photo/eca7c734-111c-11eb-a852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России около 100 школ в данный момент находятся на карантине из-за коронавируса и ещё 88 — на карантине по ОРВИ. Образовательный процесс сохраняется на территории всей страны и речи о локдауне в системе образования не идёт, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100–110 школ. Сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны, — сообщил ТАСС Кравцов.

По его словам, в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом закрыты ещё 88 российских школ, что составляет 0,22% от всего их числа.

Ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Меры в регионах разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации, — подчеркнул министр.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при закрытии их на карантин. Речь идёт не только о карантине из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ. Образовательное учреждение закрывают на две недели при пороге в 30% заразившихся от общего числа учеников, класс — при пороге в 20%. Это же происходит и при выявлении у кого-то из школьников или учителей COVID-19. Такие критерии назвала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина на совещании с главой региона.