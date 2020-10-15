Минпромторг заверил в отсутствии в РФ предпосылок к дефициту масок

https://static.news.ru/photo/7561187a-0f72-11eb-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Средств индивидуальной защиты в условиях пандемии в России достаточно для всех, в настоящий момент потребность в масках достигает девяти миллионов штук в сутки, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве добавили, что сейчас российские предприятия выпускают 8,5–9 млн масок в день, работая вполовину своей мощности. Ежесуточно выпускается 114 тысяч пар перчаток, при необходимости объём может быть увеличен до 520 тысяч, передаёт РИА Новости.

По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом и Федеральной налоговой службы, итоговая потребность России в масках достигает девяти миллионов в сутки. На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, создан складской запас масок, которого хватит на 2,5 месяца. Правительством выделены средства на формирование госрезерва СИЗ и антисептических средств.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В частности, проверки на общественном транспорте с 16 октября станут проводиться чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.