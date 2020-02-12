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В России могут запретить гоcзакупки иностранного радиоэлектронного оборудования при наличии полноценных отечественных аналогов. Соответствующие поправки в нормативно-правовые акты подготовило министерство промышленности и торговли.

Действующее законодательство предусматривает преференции отечественным производителям, но не прямой запрет на госзакупку импортной радиоэлектроники. О возможных изменениях в системе государственных и муниципальных закупок агентству ТАСС сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Летом 2019 года правительство утвердило разработанное Минпромторгом постановление, которым были введены ограничения на участие в госзакупках импортного оборудования. Документ предполагает создание единого реестра отечественной радиоэлектронной продукции. В него могут попасть предприятия, зарегистрированные на территории России, при этом доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50%, а производство — вестись на территории страны с применением отечественных интегральных микросхем.

В декабре 2019 года было подписано постановление правительства, установившее запрет на покупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд. Согласно документу, разработанному Минпромторгом, запрет касается техники, у которой по единому реестру радиоэлектронной продукции есть аналоги российского производства.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над другими странами в радиоэлектронной борьбе.