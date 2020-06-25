Минприроды прорабатывает программы экотуризма в заповедниках

https://static.news.ru/photo/35cf2c20-b77e-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Минприроды планирует опробовать новую стратегию развития внутреннего туризма, который заключается в стимуляции экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Однако на пути к развитию экотуризма есть несколько проблем, сообщает «Парламентская газета».

Более половины (60%) туристической отрасли приходится на Москву и Санкт-Петербург. Тем не менее в России расположено 12 тысяч ООПТ, они покрывают более 13% площади страны.

В 2019 году в национальные парки и заповедники России, по статистике Минприроды, приехало более 8 миллионов туристов, из них свыше полутора миллиона — в Кисловодск <...> до прекрасного национального парка «Русский Север» в Вологодской области, который замыкает пятёрку лидеров по посещаемости охраняемых природных территорий (ООПТ), в прошлом году добрались всего 471 тыс. туристов, — говорится в сообщении на портале газеты.

Как отмечает издание, опираясь на статистику ВЦИОМа, туристы не посещают многие направления из-за недостаточной информации о них.

Выяснилось, что зачастую люди просто не знают, куда конкретно можно поехать и что там стоит посмотреть. Нередко отказ от посещения того или иного региона связан со стереотипами: якобы он «скучный», «промышленный» или «опасный», — приводит сообщение ВЦИОМа «Парламентская газета».

Чтобы решить проблему с информированием туристов, Минприроды готовит к запуску сайт об экологическом туризме. Он почти готов. На портале будет информация о заповедниках, стоимости, схемы проезда, а также другая полезная информация.

Кроме того, существует проблема, что экотуризм пока не прописан в законодательстве. Но этот вопрос уже решается: в Госдуму предложили внести законопроект, который направлен на развитие экотуризма и защиту ООПТ, сообщает «Парламентская газета».

По результатам совещания Минприроды с представителями туристической отрасли было решено выбрать 16 пилотных направлений ООПТ, они будут отличаться разными подходами к туристам.

В ведомстве отметили четыре самых интересных направлений: заповедники «Остров Врангеля» (Чукотский АО) и «Кроноцкий» (Камчатский край), а также Национальные парки «Русская Арктика» (Архангельская область) и «Куршская коса» (Калининградская область).

Туристы не посещают такие места в первую очередь из-за высокой стоимости авиабилетов. В Минприроды отметили, что правительство уже работает над тем, чтобы сделать перелёты по России более доступными.

Кроме того, в экотуризме существует и ряд других проблем: нехватка сотрудников, создание инфраструктуры, организация охраны зон и вывоза мусора, а также многие другие.

Для полного решения всех этих вопросов необходимо время. Мы не можем рисковать самым главным — природными богатствами наших заповедных территорий, — пояснили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Тульской области с 16 июня открыли для туристов государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Уточняется, что работа музея будет восстанавливаться постепенно.