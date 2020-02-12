https://static.news.ru/photo/437058d0-4d85-11ea-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Правительство наделило Министерство науки и высшего образования полномочиями по управлению использованием атомной энергии. Такое право получили подведомственные организации, следует из постановления кабмина.

Изменения внесены в положение о Минобрнауки. Предприятия, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство, смогут управлять деятельностью ядерных объектов. Вместе с тем, дополнительное финансирование на выполнение новых полномочий не предусмотрено, передаёт ТАСС.

Положение о Минобрнауки было утверждено в июне 2018 года. Документ закрепляет за министерством функции по выработке и реализации государственной политики, а также нормативно-правовому регулированию. Вверенные сферы — высшее образование, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, нанотехнологии, развитие федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности и ряд других.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобрнауки отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения с иностранными научными специалистами.