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В России может появиться единый оператор научно-исследовательских судов (ЕНО). Соответствующую концепцию обсуждали на Морской коллегии под председательством вице-премьера Юрия Борисова 19 февраля.

Как пишет «Коммерсант», в министерстве планируют забрать научно-исследовательские суда у Института океанологии имени Ширшова, а затем объединить вместе флоты других ведомств. Изменения позволят сократить расходы и сконцентрировать ресурсы на ключевых исследованиях.

Источники в аппарате вице-премьера Борисова заявили, что после Морской коллегии Минобрнауки, Минприроды и Минсельхозу было поручено дополнительно проработать вопрос по созданию оператора.

Журналистам издания рассказали, что появление ЕНО позволит исключить конфликт интересов между институтами — судовладельцами и другими научными организациями.

Против концепции ЕНО выступает Росгидромет. Его представители заявили, она является «нецелесообразной», поскольку не несёт ответственности за обязанности, возложенные на Росгидромет, которые связаны с работами подведомственного научного флота.

Решение также не поддержали в Росрыболовстве. Чиновники считают, что использование их судов, не связанных с прямым предназначением негативно отразится на функционировании рыбохозяйственной отрасли.

NEWS.ru сообщал, что правительство наделило Минобрнауки полномочиями по управлению и использованию атомной энергетики.