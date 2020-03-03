В России может появиться единый оператор научно-исследовательских судов (ЕНО). Соответствующую концепцию обсуждали на Морской коллегии под председательством вице-премьера Юрия Борисова 19 февраля.
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Источники в аппарате вице-премьера Борисова заявили, что после Морской коллегии Минобрнауки, Минприроды и Минсельхозу было поручено дополнительно проработать вопрос по созданию оператора.
Журналистам издания рассказали, что появление ЕНО позволит исключить конфликт интересов между институтами — судовладельцами и другими научными организациями.
Против концепции ЕНО выступает Росгидромет. Его представители заявили, она является «нецелесообразной», поскольку не несёт ответственности за обязанности, возложенные на Росгидромет, которые связаны с работами подведомственного научного флота.
Решение также не поддержали в Росрыболовстве. Чиновники считают, что использование их судов, не связанных с прямым предназначением негативно отразится на функционировании рыбохозяйственной отрасли.
NEWS.ru сообщал, что правительство наделило Минобрнауки полномочиями по управлению и использованию атомной энергетики.
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