Минобороны: за сутки от COVID-19 выздоровели почти 100 военных

https://static.news.ru/photo/a7fde5f6-9f83-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Число выздоровевших после коронавируса в российской армии и военных учебных заведениях с марта по 26 мая составляет более 3 тысяч. За сутки их количество увеличилось на 98 военнослужащих. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Минобороны России.

За 24 часа в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3062 человек, — сообщает военное ведомство.

В Минобороны РФ сообщили, что 177 военнослужащих сняты с врачебного контроля по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестов.

Всего сняты с контроля медиков 9389 человек. Кроме того, за прошедшие сутки среди гражданского персонала Вооружённых сил РФ после прохождения лечения выздоровели 7 человек. Число выздоровевших из сотрудников гражданского персонала увеличилось до 226 человек.

Общая численность снятых с контроля медиков (нарастающим итогом) сотрудников гражданского персонала увеличилась до 1347 человек, сообщили в военном ведомстве.

К этому дню в мире насчитывается более 5,5 млн заболевших коронавирусом. Более 346 тысяч человек стали жертвами COVID-19. Выздороветь удалось более 2,2 млн человек. Сейчас Россия находится на третьем месте по числу заразившихся. На первом месте продолжают оставаться Соединённые Штаты. Там заражены 1 662 768 человек. На втором месте Бразилия — 374 898 человек.

На 26 мая в России подтверждено 362 342 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8915 человек. При этом 131 129 выздоровели. За сутки число выздоровевших увеличилось на 12 331. Умерли за всё время пандемии 3807 человек.

В Москве сейчас 169 303 заболевших, 61 619 выздоровели, 2110 умерли.

Как писал NEWS.ru, в России умерли более 100 медиков с коронавирусом.