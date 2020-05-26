В России умерли более 100 медиков с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8fa49096-9f50-11ea-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России ведёт список умерших в стране медицинских специалистов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. На данный момент в этом перечне значится 101 человек, сообщила 26 мая директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова.

Она отметила, что регистр скончавшихся медработников с коронавирусом каждый субъект РФ должен заполнять в онлайн-режиме. Летникова подчеркнула, что на текущей неделе в регионы был отправлен запрос с просьбой подтвердить имеющиеся данные.

На прошлую пятницу в списке подтверждённых оказался 101 человек, мы эти сведения в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти, — передаёт слова Летниковой ТАСС.

К 26 мая в России подтверждены 362 342 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших прибавилось на 8915 человек. При этом 131 129 выздоровели. За сутки число выздоровевших увеличилось на 12 331. Умерли за всё время пандемии 3807 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин заявил, сославшись на мнение врачей, что пик распространения коронавирусной инфекции на территории России пройден. Об этом президент сообщил на встрече в режиме видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу.