Путин: специалисты считают пройденным пик COVID-19 в России

По отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер у Кремля нет конкретной позиции, так как это является темой региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева отменить подобные штрафы. Речь идёт также о штрафных санкциях, выписанных на основании данных столичного приложения «Социальный мониторинг». Тут нет какого-то чёткого...