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Михаил Щипанов
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России - Путин.
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По отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер у Кремля нет конкретной позиции, так как это является темой региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева отменить подобные штрафы. Речь идёт также о штрафных санкциях, выписанных на основании данных столичного приложения «Социальный мониторинг».
Тут нет какого-то чёткого...
Путин: специалисты считают пройденным пик COVID-19 в России