https://static.news.ru/photo/51b92ee2-92f7-11e9-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Минобороны РФ рассчитывает взыскать более 46 млн рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота. Им приписывается случайный запуск авиационной ракеты класса «воздух—поверхность».

Инцидент случился на военном аэродроме Саки в Крыму, сообщает « Коммерсант ».

Дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено в отношении Алексея Чебанова и Николая Зверева. Они хотели проверить управляемую ракету Х-29ТД на аппаратуре комплекса «Ока». Сработали пиропатроны, ракета снесла ворота и часть стены ангара.

Списывать пришлось две ракеты и спецаппаратуру для их проверки. Общий ущерб составил 46,5 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».