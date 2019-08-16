Минобороны РФ рассчитывает взыскать более 46 млн рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота. Им приписывается случайный запуск авиационной ракеты класса «воздух—поверхность».
Инцидент случился на военном аэродроме Саки в Крыму, сообщает «
Дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено в отношении Алексея Чебанова и Николая Зверева. Они хотели проверить управляемую ракету Х-29ТД на аппаратуре комплекса «Ока». Сработали пиропатроны, ракета снесла ворота и часть стены ангара.
Списывать пришлось две ракеты и спецаппаратуру для их проверки. Общий ущерб составил 46,5 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».