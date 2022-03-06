Минобороны РФ заявило об уничтожении почти всей боеспособной авиации ВСУ

Минобороны России заявило, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. По информации военного ведомства, российская авиация и ПВО сбили в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, — сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее ведомство сообщило, что за сутки истребительная авиация России сбила два вертолёта Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, Вооружённых сил Украины. Всего вечером 5 марта ВС России массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины.

Также подразделения ВС РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль населённые пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперёд составило 11 километров. Кроме того, ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.