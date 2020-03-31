https://static.news.ru/photo/f3732c52-73a1-11ea-ae38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российское военное ведомство отчиталось о проведении боле четырёх тысяч тестов на коронавирус среди военнослужащих, все они дали отрицательный результат.

В опубликованном бюллетене отмечается, что в 32 госпиталях развёрнуты спецотделения, способные вместить 4800 пациентов, в медучреждениях установлены 2 782 аппарата ИВЛ, передаёт «Красная звезда».

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек с 1 апреля. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова считает, что из-за пандемии коронавируса призыв стоило бы перенести на более поздний срок.