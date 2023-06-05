Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения военной техники Украины при попытке крупного наступления на Южно-Донецком направлении. Оно снято с беспилотных летательных аппаратов. На кадрах можно наблюдать поражение техники ВСУ, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Также там продемонстрированы горящие машины украинских войск.

Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали анонсированное прежде крупномасштабное наступление. Утром 4 июня противник двинул крупные силы сразу на пяти участках линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. По информации российского военного ведомства, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, целью противника являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул спикер.

Согласно российским данным, в результате действий Восточной группировки войск ущерб Украины составил 16 танков, 3 БМП, 21 бронированная машина и около 250 военнослужащих.