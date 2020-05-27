Минобороны подсчитало число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

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Минтруд РФ ожидает стабилизацию на рынке труда в четвёртом квартале 2020 года, а возвращение к положительной динамике — в первой половине 2021-го. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства заявил об этом на совещании по ситуации на рынке труда с участием президента РФ Владимира Путина. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвёртом квартале, а положительную динамику на...