Минобороны подсчитало число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/dbbc3ede-a059-11ea-b405-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минобороны РФ сообщило о выздоровлении от коронавирусной инфекции 146 военнослужащих за прошедшие сутки. Общее число вылечившихся достигло 3208 человек.
За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 146 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3208 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.
На сегодняшний день в России зафиксировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания излечились 142 208 человек, скончались 3958 пациентов.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом.