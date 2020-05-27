Россия

Минобороны подсчитало число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

23:36, 27 мая 2020
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ сообщило о выздоровлении от коронавирусной инфекции 146 военнослужащих за прошедшие сутки. Общее число вылечившихся достигло 3208 человек.

За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 146 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3208 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания излечились 142 208 человек, скончались 3958 пациентов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом.

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