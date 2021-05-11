МИД: Россия призывает Израиль и Палестину проявлять сдержанность

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Россия выражает глубокую озабоченность обострением ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме и призывает Израиль и Палестину не предпринимать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряжённости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ситуация в восточной части Иерусалима и вокруг сектора Газа остаётся крайне напряжённой. Москва осуждает нападения на мирных жителей вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности и призывает стороны проявлять сдержанность.

Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статус-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города, — говорится в комментарии Марии Захаровой, размещённом на сайте МИД РФ.

Кроме того, Захарова сообщила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, станет добиваться устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциям СБ, предусматривающими создание двух государств — Израиля и Палестины.

Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.