https://static.news.ru/photo/2f6b12ec-cca9-11e9-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве иностранных дел России напомнили, кто разгромил нацизм и освободил Европу. Заявление прозвучало по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию, — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию. https://t.co/5hJMXuekW3 #ВМВ #ВОВ #История #СССР pic.twitter.com/n3U8XwiWvQ — МИД России (@MID_RF) 1 сентября 2019 г.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что некоторые страны пытаются пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны, чтобы возложить ответственность за её развязывание в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз.

Как ранее писал News.ru, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.