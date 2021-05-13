МИД призвал россиян учитывать риски при поездках за рубеж

https://static.news.ru/photo/c29ca41a-b3fa-11eb-bd0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует просчитывать все возможные эпидемические и логистические риски. Они сохраняются, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений в ряде стран, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Она обратила внимание на то, что власти других государств могут так же объявить об ужесточении мер, как оповещали об упрощении въезда.

Происходит это, как правило, без какого-либо предварительного оповещения. Тоже в условиях чрезвычайной ситуации. Очень быстро, стремительно. Подготовиться к таким предупреждениям практически невозможно — дают несколько дней на изменение планов, — предостерегла Захарова.

Представитель МИД добавила, что некоторые страны демонстрируют сдержанный оптимизм в отношении перспектив развития эпидемической ситуации, однако развитие ситуации может оказаться не таким радужным.

Чаще всего на ослабление ограничительных мер страны идут по экономическим соображениям, пояснила Захарова. Именно поэтому следует понимать, что ситуация может измениться в любой момент, как это произошло в Непале, который несколько дней назад внезапно закрыл границы. При этом иностранные граждане «опять остались заблокированными и не могут покинуть территорию этого государства».

Ранее сообщалось, что около трети россиян намерены отказаться от летнего отпуска в этом году. Основной причиной стал страх загруженности российских курортов и высоких цен на отдых. Среди других причин — закрытые из-за пандемии границы большинства стран, высокий курс доллара, эпидемическая ситуация в мире и недостаток средств для отдыха.