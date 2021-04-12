Метеорологи зафиксировали увеличение скорости потепления в России

https://static.news.ru/photo/4f9367b6-bfd5-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Скорость роста температуры в России происходит быстрее, чем в среднем в мире. К такому выводу пришли учёные. По словам директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимира Катцова, в нашей стране за 10 лет температура выросла на 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса.

В интервью РИА Новости Владимир Катцов рассказал , что, согласно опубликованному докладу Росгидромета о состоянии климата на территории страны в 2020 году, были обновлены оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений.

Глобально продолжает теплеть на 0,18 градусов Цельсия за десятилетие, и это большая скорость для глобальной температуры. А вот на территории России тренд увеличился до 0,51 градуса за десятилетие. В прошлом году чрезвычайно тепло было летом на северах, — отметил учёный.

При этом он не уверен, что тренд на ускорения потепления сохранится в будущем, поскольку собственные колебания климата никто не отменял. Однако с большой долей вероятности он прогнозирует удержание данных трендов или дальнейшее их нарастание.

По словам Катцова, нарастание температуры приведёт к большому количеству опасных природных явлений, таянию вечной мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и на Северном морском пути. В настоящее время для учёных наиболее актуальным становится уточнение собственных прогнозов о сроках реализации ожидаемых изменений.

Ранее российские климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова предупредили жителей России, что опасные погодные явления станут чаще появляться, «усилится хаос». По их словам, причиной этого явится глобальное изменение климата в стране. Об этом писал NEWS.ru.