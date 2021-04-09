Климатологи рассказали о грядущем погодном хаосе в РФ

Группу туристов из Индии, которые собирались вылететь на родину, задержали в гостинице в Санкт-Петербурге. Их направили в обсерватор после выявления коронавируса, рассказал представитель компании, которая организовывала их поездку в Россию.

Роспотребнадзор задержал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге группу индийских туристов, 29 человек, которая работала с нашей компанией. Сегодня должен был быть рейс обратный в Дели, но, к сожалению, людей не...