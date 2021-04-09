Климатологи рассказали о грядущем погодном хаосе в РФ

Российские климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова предупредили жителей России, что опасные погодные явления станут чаще появляться, «усилится хаос». По их словам, причиной этого явится глобальное изменение климата в стране.
По словам Грибанова, число экстремальных погодных аномалий увеличится из-за потепления климата, вызванного накоплением парникового эффекта,
Сейчас медленно возрастают максимумы температур из-за прохождения через территорию европейской части России тепловых волн. Из-за антропогенного воздействия возрастёт риск шквалов, смерчей, сильных морозов и метелей, отметила Пестрякова.
Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания, — подчеркнула эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне должны серьёзно готовиться к глобальному потеплению. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, так они смогут преодолеть экономический кризис, вызванный климатическими условиями. По мнению Вильфанда, это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться.