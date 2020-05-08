Метеоролог уточнил, каким регионам грозит засуха

https://static.news.ru/photo/8844c68a-9132-11ea-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Чрезмерно сухая погода последнего времени в мае будет компенсирована дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подтвердил оценку коллег из Гидрометцентра, которые заявили о недостатке влаги в весенний период. На среднерусской равнине «недобор» по воде возник в зимний период из-за недостаточного количества снега, пояснил он.

Тем не менее, май принесёт обильные осадки, отметил он. Как следует из долгосрочных прогнозов, на большей части страны ожидается превышение осадков в полтора раза выше месячной нормы.

В Центральной России превышение на 40-60%. На востоке и северо-востоке — до 80%. Май обещает быть прохладным, по осадкам достаточно влажным. Ситуация должна быть нивелирована, мы «доберём» нехватку воды в ближайшие недели, — рассказал Тишковец «Вечерней Москве».

Впрочем, уточнил он, эти расчеты не относятся к северо-западным регионам. В Карелии и Мурманской области осадки не превысят обычный уровень, такая же ситуация в Ленинградской области, окрестностях Пскова и Новгорода.

Небольшой дефицит влаги будет ощущаться в течение лета, однако он не станет критичным, добавил синоптик.

Зато в азиатской части страны обстановка с дождями более напряженная, предупредил он. В Западной и Центральной Сибири вероятна засуха. Превышение среднесуточной температуры составит порядка 8 градусов выше климатической нормы. В июне там вероятна настоящая засуха, добавил Тишковец.

Ранее, как писал NEWS.ru, метеорологи Гидрометцентра предупредили о предстоящей засухе в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае. Вместе с тем, специалисты отметили, что ситуация может исправиться в мае, если будет достаточное количество осадков.