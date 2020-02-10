Главное управление МЧС предупредило москвичей о скорой метели, мокром снеге и усилении ветра — погода ухудшится 10 февраля после 20:00.
Ведомство рекомендовало жителям столицы и Московской области обходить рекламные щиты и деревья, быть аккуратными на дорогах, избегать опасных манёвров в условиях гололёда.
По информации главка МЧС, скорость ветра достигнет 13–18 метров в секунду.
Как писал NEWS.ru, февральские метели на Кавказе и на Дальнем Востоке привели к обесточиванию территорий и затруднили авиасообщение.
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