https://static.news.ru/photo/86e981cc-4c09-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МЧС предупредило москвичей о скорой метели, мокром снеге и усилении ветра — погода ухудшится 10 февраля после 20:00.

Ведомство рекомендовало жителям столицы и Московской области обходить рекламные щиты и деревья, быть аккуратными на дорогах, избегать опасных манёвров в условиях гололёда.

По информации главка МЧС, скорость ветра достигнет 13–18 метров в секунду.

Как писал NEWS.ru, февральские метели на Кавказе и на Дальнем Востоке привели к обесточиванию территорий и затруднили авиасообщение.