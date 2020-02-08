https://static.news.ru/photo/ef25feae-4b06-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный снег с ветром прервал электроснабжение в 103 населённых пунктах на территории Дагестана.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях затронули около 65 тысяч человек. Справиться с последствиями непогоды выехали 76 бригад, в которых 304 человека, и 79 единиц спецтехники, сообщает Министерство энергетики России.

Как писал NEWS.ru ранее, жители части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов на территории Чеченской Республики в субботу, 25 января, остались без света. В общей сложности на время электроснабжения оказались лишены более 90 тысяч человек.