Сильный снег с ветром прервал электроснабжение в 103 населённых пунктах на территории Дагестана.
Массовые аварийные отключения в распределительных сетях затронули около 65 тысяч человек. Справиться с последствиями непогоды выехали 76 бригад, в которых 304 человека, и 79 единиц спецтехники,
Как писал NEWS.ru ранее, жители части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов на территории Чеченской Республики в субботу, 25 января, остались без света. В общей сложности на время электроснабжения оказались лишены более 90 тысяч человек.
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