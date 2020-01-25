https://static.news.ru/photo/ba4c1738-3f60-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов на территории Чеченской республики в субботу, 25 января, остались без света. В общей сложности на время электроснабжения оказались лишены более 90 тысяч человек.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства энергетики России.
Представители ведомства объяснили причину произошедшего.
25 января в 11:48 мск на ПС 110 кВ «Цемзавод» из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы «В» отключен трансформатор Т-1. Вследствие этого без света остались около 90 тысяч человек, — отмечается на сайте министерства.
Ранее NEWS.ru писал, что авария оставила без электроснабжения более 64 тысяч человек в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах Якутии.