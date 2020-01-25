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Пятерых студентов из Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

Госпитализированные граждане КНР учатся в Байкальском госуниверситете (БГУ). По словам Хабудаева, 24 января к нему обратилось руководство вуза, сообщив, что несколько китайских студентов, ездивших недавно на родину, не вышли на...