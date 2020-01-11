https://static.news.ru/photo/d525d4b2-34ee-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Авария оставила без электроснабжения более 64 тысяч человек в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах Якутии.

Кроме того, обесточены несколько местных промышленных производств. Мощность отключенных потребителей составляет 32,0 мВт. При этом температура воздуха в регионе на данный момент — минус 29 градусов, однако ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ сообщил, что теплоснабжение в оставшихся без света домах сохраняется за счёт резервных источников питания, передаёт ТАСС.

Разрыв линии электропередачи обнаружен в Чурапчинском улусе и на месте происшествия уже работают специалисты, пытаясь восстановить электроснабжение.

Как писал NEWS.ru ранее, почти 50 тысяч жителей Республики Ингушетия остались без электричества в результате неполадок в сетях в ночь на 16 декабря 2019 года. Оборудование вышло из строя на подстанции «Старая», там отключён масляный выключатель.