Пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска сообщила, что в связи с погодными условиями рейсы между Южно-Сахалинском и Курильском отменены.
Предполагается, что воздушное сообщение может возобновиться 5 февраля, когда метели, по прогнозу синоптиков, стихнут. На данный момент на Итурупе крайне низкая видимость на дорогах, а скорость ветра при этом достигает 23 м/с,
Как писал NEWS.ru ранее, южные сёла Алтайского края испытывают проблемы с продовольствием и водоснабжением из-за продолжительных метелей. Шоссе не могут расчистить от снега. Часть районов отрезаны от внешнего мира, рассказал председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.
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