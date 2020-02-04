https://static.news.ru/photo/34ae741a-470b-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска сообщила, что в связи с погодными условиями рейсы между Южно-Сахалинском и Курильском отменены.

Предполагается, что воздушное сообщение может возобновиться 5 февраля, когда метели, по прогнозу синоптиков, стихнут. На данный момент на Итурупе крайне низкая видимость на дорогах, а скорость ветра при этом достигает 23 м/с, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, южные сёла Алтайского края испытывают проблемы с продовольствием и водоснабжением из-за продолжительных метелей. Шоссе не могут расчистить от снега. Часть районов отрезаны от внешнего мира, рассказал председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.