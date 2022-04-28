Меры поддержки ИТ-отрасли могут распространить на профильных специалистов «Известия»: меры поддержки ИТ-отрасли могут распространить на профильных специалистов банков

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Банк России предложил распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банков, работающих в профильных подразделениях. Соответствующее письмо регулятор направил в правительство. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает регулятор, банки являются одними из крупнейших работодателей для специалистов в сфере IT и информационной безопасности. Чтобы предотвратить их возможный переход в IT-компании, Центробанк предложил распространить на них меры поддержки для данного сектора.

В настоящее время предполагается, что банки могут выделить IT-подразделения в обособленное юрлицо. При этом ФНС не станет рассматривать это как уклонение от налогов. В Минцифры подчеркнули, что в случае реализации инициативы ЦБ, банки самостоятельно смогут решать вопрос о выделении IT-подразделений в новое юрлицо.

Указ по ускоренному развитию IT-отрасли в России президент Владимир Путин подписал 2 марта. Тогда же премьер-министр правительства Михаил Мишустин объявил о новых льготах для российских IT-компаний. В частности, они на три года освобождены от уплаты налогов на прибыль и проверок. Также им предложат кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Сотрудники этих компаний смогут оформить для себя льготную ипотеку и получат отсрочки от призыва в армию.

14 апреля Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.