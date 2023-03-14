Мэр Донецка рассказал о планах восстановления железнодорожного сообщения Мэр Донецка Кулемзин: идея восстановления железнодорожного сообщения разрабатывается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА Новости рассказал об идее восстановления железнодорожного сообщения города с другими городами. По его словам пока этому мешает непростая ситуация с безопасностью.

Разрабатывается идея восстановления железнодорожного сообщения, но все упирается в вопросы безопасности. Железнодорожный вокзал — цель большая, неповоротливая. Цель, которую укрыть невозможно. Мы девять лет в этом находимся, и какая-то бравада нам ни к чему. Спокойствие — да, надо сохранять, но шапками HIMARS не закидать, — отметил Кулемзин.

По его словам, за девять лет жизни в боевых условиях Донецк научился спокойствию, но бравада — то есть запуск железнодорожного сообщения исключительно для «галочки» и чтобы показать свою храбрость — не нужна.

Также он рассказал о том, что из-за нехватки водителей и повреждения техники обстрелами работают 400 автобусов и троллейбусов вместо прежних 1200–1500. При этом Кулемзин отметил, что транспортное сообщение остается.

Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о подразделениях ВСУ, которые занимаются геноцидом мирного населения Донбасса. По его словам, в составе украинской армии есть специальные части, которые намерено обстреливают только жилые районы.