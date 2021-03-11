Менеджер Емельяненко рассказал, был ли у спортсмена инсульт

https://static.news.ru/photo/6b000ec8-827b-11eb-8bc8-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер известного российского бойца Александра Емельяненко Азамат Бостанов в разговоре с NEWS.ru рассказал, стал ли причиной лишнего веса спортсмена инсульт.

Ранее в фанатской среде стала распространяться информация о том, что у брата Фёдора Емельяненко проблемы с сердцем, вследствие чего он сильно поправился и с трудом передвигается. Однако менеджер спортсмена опроверг эти слухи.

Нет, никаких инсультов не было. Просто человек не занимался спортом полгода. Сейчас вы увидите его через два с половиной месяца, и он будет в такой же форме, как был перед поединком с Исмаиловым. Он тяжеловес сам по себе, при отдыхе физическом просто «заплыл». Но сейчас он находится на сборах в Чехове и через пару месяцев наберёт отличную форму, — заверил Бостанов.



Ранее Александр Емельяненко рассказал, что готов помириться со своим братом, с которым не общается более 10 лет.