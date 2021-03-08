Александр Емельяненко рассказал, что готов помириться с братом

https://static.news.ru/photo/da9583e8-8024-11eb-8bfe-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим старшим братом Фёдором и заявил, что готов с ним помириться.

Он отметил, что практически не общается с Фёдором на протяжении более 10 лет. За это время они виделись всего несколько раз, а однажды Александр позвонил брату, но тот нервно отреагировал на звонок.

У него истерика началась, и я понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пусть живёт, как живёт, — сказал спортсмен в интервью на YouTube-канале Kovalenko.

Он добавил, что ничего не имеет против Фёдора и готов к перемирию, если тот решится на такой шаг. При этом отметил, что причина злости со стороны брата ему неизвестна.

Никакого зла, никакой обиды я на него не держу, — сказал Емельяненко-младший.

Открытый конфликт между братьями начался после интервью Александра Емельяненко в 2017 году, в котором он довольно жёстко высказался о Фёдоре и его окружении. Кроме того, обвинил брата в том, что тот только прикидывается хорошим человеком на публике. Фёдора это очень задело. В ответ он написал открытое письмо, в котором жёстко и грубо обратился к брату.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Емельяненко анонсировал бой с Владимиром Минеевым. Он заявил, что договорился о поединке с Минеевым по правилам бокса. Бойцы уже поставили подписи в контрактах, но дата и место поединка пока неизвестны.